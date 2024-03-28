В Калуге жители Малиновки пожаловались на отключения воды

В среду, 27 марта, калужане, живущие в микрорайоне Малиновка написали в редакцию жалобу на постоянные отключения водоснабжения.

- Сколько это будет продолжаться? Как ночь, воды нет, - жалуется калужанка. - Подвоз не организуют.

Также о внезапном отключении сообщали жители улицы Ольговской и Северного.

Мы обратились с жалобой в водоканал.

- Вчера произошла авария на Северном водозаборе, поэтому остановилось насосное оборудование. Такие ситуации нельзя предугадать, -уточнили коммунальщики. Сейчас специалисты все устранили, подача воды постепенно возобновляется.