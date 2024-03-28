В Калуге на Тульской образовался грязевой фонтан

В редакцию обратился читатель с жалобой на поток воды из под забора МЧС на улице Тульской, 189.

- Хотел сообщить об этом фонтане. Вероятно, спасатели откачивают воду насосом. Из-за этого тротуар и проезжая часть мокрые и грязные, - сообщил калужанин. - Дорога далее идет под уклон, вся грязь течет по улице Киевка.

Судя по его словам, сегодня около 9 утра насос снова заработал.

Мы обратились с этой жалобой к чиновникам.

- Если воду откачивают, значит проблему решают, а грязь уберут, как всегда это бывает. Мы передадим обращение дорожникам, - ответили в городской управе.

Также при таких ситуациях жителям порекомендовали обращаться в 122 или в МБУ «СМЭУ».