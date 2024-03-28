Работать в «Архбум тиссью групп» стабильно, интересно и перспективно

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Если люди приходят сюда, то приходят надолго.

В Калужской области, в индустриальном парке Ворсино расположено одно из ведущих предприятий по производству санитарно-­гигиенических изделий — «Архбум тиссью групп». «Архбум тиссью групп» является единственной в отрасли России компанией, входящей в вертикально интегрированный холдинг (группа компаний АО «Архангельский ЦБК).

Компания выпускает туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки из 100% отечественной целлюлозы под брендом SOFFIONE, ​занимает 4-е место на рынке РФ и 1-е место в категории «4+ слоя» туалетной бумаги.

История «Архбум тиссью групп» на Калужской земле началась в 2012 году. С 2013 по 2019 год шло строительство первой очереди. При этом первая продукция вышла уже в 2018 году. А торжественная церемония открытия завода состоялась в 2020-м, тогда поздравить предприятие с запуском приезжал губернатор Владислав Шапша.

Несмотря на то, что компания «Архбум тиссью групп» достигла значительных успехов, она продолжает развиваться, чтобы оставаться лидером в своей отрасли. С 2020 по 2021 годы строилась вторая очередь завода. А с 2021 по 2024-й — ​третья очередь. Компания постоянно увеличивает производственные мощности. И сейчас задумывается о строительстве четвёртой очереди.

Ждут новых сотрудников

Сегодня команда «Архбум тиссью групп» — ​это более 550 сотрудников, но планируется, что к концу года коллектив увеличится до 800 человек. В компании работает много семейных пар. Есть семьи, которые приехали в Калужскую область из других регионов, в том числе из Архангельска.

Кстати, на балансе предприятия есть пентхаус. И если привлекаются специалисты из других регионов, то на некоторое время им предоставляется жильё, пока сотрудник не адаптируется.

Забота во всем

Попадая в команду «Архбум тиссью групп», каждый работник получает стабильную и достойную зарплату с первого дня оформления по ТК РФ. Доставка до предприятия осуществляется из всех ближайших городов на корпоративном транспорте, и сейчас планируется расширение маршрутов.

Компания обеспечивает комфортные рабочие места с хорошим оборудованием и техникой. Особое внимание уделяется качеству питания. Важно, чтобы сотрудник мог получать горячее сбалансированное питание. Для этого на предприятии созданы комфортные условия для приёма пищи. В столовой всё оборудовано: термосы с горячей водой и микроволновки, удобная мебель для отдыха. Сотрудник может прийти со своим обедом, разогреть в комнате приёма пищи, либо воспользоваться питанием, которое приготовлено в столовой. На питание ввели дотацию, то есть часть стоимости обеда работодатель оплачивает, а часть — ​сотрудник.

Заботятся здесь и о здоровье сотрудников. Выдаётся полис ДМС с франшизой на стоматологию, а это, согласитесь, большое преимущество. Есть компенсация спорта. Если приобретаете абонемент в спортзал, предприятие частично компенсирует его стоимость.

Хорошие традиции

В «Архбум тиссью групп» уже стало доброй традицией награждать сотрудников за профессиональные достижения. Это происходит дважды в год: на профессиональный праздник и на Новый год. Кроме того, здесь регулярно проводятся внутрикорпоративные конкурсы и мероприятия.

Для повышения приверженности, формирования коллективного духа, развития командного взаимодействия и сплочения коллектива регулярно проводятся конкурсы профмастерства. В прошлом году соревновались водители-­погрузчики, в этом году будут участвовать производство и служба качества. Победители получают достойные подарки, премию и годовую доплату.

О праздниках здесь тоже не забывают. На 23 февраля, 8 марта и Новый год в заводской столовой готовят бесплатный праздничный обед для всех. Сотрудникам дарят годовой запас туалетной бумаги и бумажных полотенец. А для детишек сотрудников обязательно проводятся творческие конкурсы с вручением подарков. Ну и, конечно, на Новый год их ждут сладкие подарки и сюрпризы.

Школа наставничества

«Архбум тиссью групп» открыто для новых сотрудников! Прийти сюда могут и специалисты без опыта. Все новые работники участвуют в программе адаптации. В компании действует система наставничества и обучения. Школа наставника помогает новичкам, молодёжи после учебных заведений быстрее влиться в коллектив и освоиться на рабочем месте. Любой молодой специалист при желании может реализоваться в компании на все сто процентов.

«Архбум тиссью групп» формирует команду профессионалов, реализует программы по сохранению и укреплению здоровья работников, создаёт безопасные условия труда, поддерживает достойный уровень заработной платы, воплощает в жизнь смелые идеи для достижения стратегических целей.

Тел.: 8–920–090–01–45.

https://arh-tissue.ru/



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