Жителей Козельска напугали слухи об эпидемии кори

Информация об этом появилась в городе и активно обсуждается в соцсетях.

Однако глава администрации района Елена Слабова 21 марта опровергла новости об эпидемии.

По ее словам, в районе подтвердили два случая кори. Из-за этого пошли слухи.

Ранее в Калужской области люди жаловались на отсутствие вакцины от кори, краснухи и паротита в поликлиниках.