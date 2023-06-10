В Калуге детей назвали Ермолай, Сальма и Савва

За неделю, с 5 по 10 июня, в Калуге родились 70 детей. Об этом в субботу сообщили в городском загсе.

Мальчиков было больше – 38 на 32. В одной семье родилась двойня.

В нашем городе родители назвали детей следующими именами: Ермолай, Аделина, Клим, Сальма, Савва, Эвелина и Филипп.

С начала года в Калуге родились 1793 ребенка.

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