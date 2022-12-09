На трех улицах в центре Калуги отключат воду 12 декабря

В центре Калуги отключат воду в понедельник, 12 декабря. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №83 на улице Дзержинского, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 12:00:

Ул. Дзержинского, 69, 71, 89, 92б корп. 1, 92 корп. 2, 95,

Ул. Кирова, 70, 72, 74, 76, 78, 80,

Ул. Тульская, 13б, 15, 21, 23.

Ранее сообщалось, что воду отключат 13 декабря в северной части города.

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