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На окраинах Калуги отключат воду 24 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.05.2022 15:51 0 1115
На окраинах Калуги отключат воду 24 мая

Во вторник, 24 мая, в Калуге пройдут аварийно-ремонтные работы на улице Аэропортовской, из-за которых не будет воды на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без воды 24 мая с 9:00 до 20:00 будут:

  • Воскресенское,
  • Грабцево,
  • Бутырки,
  • Кукареки,
  • Ул. Аэропортовская,
  • Пер. Аэропортовский,
  • Ул. Автомобильная, 1.

В зону отключения попадут областная инфекционная больница и средняя школа в селе Воскресенское.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - рассказали коммунальщики.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.05.2022 15:51 0 1115
Тэги: вода жкх коммуналка
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