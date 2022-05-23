На окраинах Калуги отключат воду 24 мая

Во вторник, 24 мая, в Калуге пройдут аварийно-ремонтные работы на улице Аэропортовской, из-за которых не будет воды на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без воды 24 мая с 9:00 до 20:00 будут:

Воскресенское,

Грабцево,

Бутырки,

Кукареки,

Ул. Аэропортовская,

Пер. Аэропортовский,

Ул. Автомобильная, 1.

В зону отключения попадут областная инфекционная больница и средняя школа в селе Воскресенское.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - рассказали коммунальщики.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.