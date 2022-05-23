На окраинах Калуги отключат воду 24 мая
Во вторник, 24 мая, в Калуге пройдут аварийно-ремонтные работы на улице Аэропортовской, из-за которых не будет воды на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без воды 24 мая с 9:00 до 20:00 будут:
- Воскресенское,
- Грабцево,
- Бутырки,
- Кукареки,
- Ул. Аэропортовская,
- Пер. Аэропортовский,
- Ул. Автомобильная, 1.
В зону отключения попадут областная инфекционная больница и средняя школа в селе Воскресенское.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - рассказали коммунальщики.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!