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В Калуге капитальный ремонт четырех исторических домов пройдет в 2022 году

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 07.10.2021 10:16 0 198
В Калуге капитальный ремонт четырех исторических домов пройдет в 2022 году

В 2022 году в Калуге пройдет ремонт четырех исторических домов. Работами на объектах культурного наследия будут заниматься подрядчики Фонда капитального ремонта, сообщили в четверг, 7 октября, в пресс-службе Фонда.

Сейчас в плане предстоящего на 2022 год капитального ремонта четыре исторических дома конца XIX века. Все они двухэтажные.

В доме №19 на улице Воскресенской, построенном в 1900 году, отремонтируют крышу, фасад и отмостку.

В домах №11 на улице Декабристов и №46 на улице Московской пойдет ремонт крыш и фасадов. Эти здания также построили в конце XIX века.

В доме №5 на улице Космонавта Пацаева в 2022 году отремонтируют только крышу. Ее площадь - 537,5 кв.м. А ремонт фасада и отмостки запланирован на 2023-2025 годы.

В Фонде капремонта подчеркнули, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов культурного наследия в 2022 году уже разработана.

Также сейчас решается вопрос о включении в программу капремонта исторических зданий Боровска.

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 07.10.2021 10:16 0 198
Тэги: недвижимость жкх капремонт
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