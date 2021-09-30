В Калуге на бульваре Моторостроителей отключили воду 30 сентября

В четверг, 30 сентября, пять домов на бульваре Моторостроителей в Калуге остались без холодной воды. Это связано с присоединением нового водопровода, сообщает «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 30 сентября 2021 года с 9:00 до 20:00:

Бульвар Моторостроителей, 3, 4, 5, 9, 12.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.

Ранее на бульваре Моторостроителей отключали воду 27 и 29 сентября.