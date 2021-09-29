В Калуге до вечера 29 сентября отключили воду на бульваре Моторостроителей

В среду, 29 сентября, в Калуге отключили холодную воду в домах №7 и №12 на бульваре Моторостроителей. Это связано с проведением работ по подключению нового водопровода, сообщили в пресс-службе городской управы.

Возобновить водоснабжение коммунальщики обещают к 18:00.

В городской управе отметили, что социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.

- После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в горуправе.

Ранее 27 сентября воду отключали в других домах на бульваре Моторостроителей.

Также 29 сентября в Калуге нет отопления на нескольких улицах.