В Калуге дома на бульваре Моторостроителей останутся без холодной воды 27 сентября
В понедельник, 27 сентября, в Калуге отключат холодную воду в трех многоквартирных домах на бульваре Моторостроителей. Об этом сообщили в городской управе.
Отключение холодной воды в Калуге 27 сентября с 10:00 до 20:00:
- - Бульвар Моторостроительный, 15, 17, 19.
Отключение связано с технологическим подключением к новому водопроводу.
- После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в городской управе.
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