В Калуге дома на бульваре Моторостроителей останутся без холодной воды 27 сентября

В понедельник, 27 сентября, в Калуге отключат холодную воду в трех многоквартирных домах на бульваре Моторостроителей. Об этом сообщили в городской управе.

Отключение холодной воды в Калуге 27 сентября с 10:00 до 20:00:

- Бульвар Моторостроительный, 15, 17, 19.

Отключение связано с технологическим подключением к новому водопроводу.

- После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в городской управе.