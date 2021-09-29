В Калуге на нескольких улицах отключили отопление 29 сентября

В среду, 29 сентября, жилые дома на нескольких улицах Калуги остались без отопления из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В микрорайоне Веснушки котельная не работает из-за отсутствия электричества.

Из-за работ управляющей компании нет отопления в жилых домах на улице Ленина, 121, 123, 123а, 125, 125а, улице Кутузова, 7, 9, 11.

А от котельной на улице Нижней Усадебной прекращена подача горячей воды в дома №12 и №16 по улице Светлой. Там ремонтируют трассу.