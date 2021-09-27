Дома на девяти улицах Калуги останутся без электричества 28 сентября
Во вторник, 28 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на девяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городской управы.
Отключение электричества в Калуге 28 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:
- ул. Беляева, 1, 2, 3,
- ул. Вилонова, 46,
- пер. Никитина, 31-43,
- ул. Первомайская, 30, 31, 46, 48, 75, 77, 91-101, 48-52,
- ул. Тульская, 128, 151, 161-187, 189,
- проезд Тульский, 2-6, 3, 7а, 7-11,
- пер. Салтыкова-Щедрина, 1-15,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 29, 31, 35, 37-69,
- ул. Стеклянников Сад, 36, 41, 42-58, 62, 64.
Ранее мы рассказывали об отключениях электричества в Калуге в период с 27 сентября по 1 октября.
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