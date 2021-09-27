Дома на девяти улицах Калуги останутся без электричества 28 сентября

Во вторник, 28 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на девяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городской управы.

Отключение электричества в Калуге 28 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:

ул. Беляева, 1, 2, 3,

ул. Вилонова, 46,

пер. Никитина, 31-43,

ул. Первомайская, 30, 31, 46, 48, 75, 77, 91-101, 48-52,

ул. Тульская, 128, 151, 161-187, 189,

проезд Тульский, 2-6, 3, 7а, 7-11,

пер. Салтыкова-Щедрина, 1-15,

ул. Салтыкова-Щедрина, 29, 31, 35, 37-69,

ул. Стеклянников Сад, 36, 41, 42-58, 62, 64.

Ранее мы рассказывали об отключениях электричества в Калуге в период с 27 сентября по 1 октября.