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Дома на девяти улицах Калуги останутся без электричества 28 сентября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.09.2021 16:07 0 1025
Дома на девяти улицах Калуги останутся без электричества 28 сентября

Во вторник, 28 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на девяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городской управы.

Отключение электричества в Калуге 28 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:

  • ул. Беляева, 1, 2, 3,
  • ул. Вилонова, 46,
  • пер. Никитина, 31-43,
  • ул. Первомайская, 30, 31, 46, 48, 75, 77, 91-101, 48-52,
  • ул. Тульская, 128, 151, 161-187, 189,
  • проезд Тульский, 2-6, 3, 7а, 7-11,
  • пер. Салтыкова-Щедрина, 1-15,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 29, 31, 35, 37-69,
  • ул. Стеклянников Сад, 36, 41, 42-58, 62, 64.

Ранее мы рассказывали об отключениях электричества в Калуге в период с 27 сентября по 1 октября.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.09.2021 16:07 0 1025
Тэги: недвижимость жкх электричество
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