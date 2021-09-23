На восьми улицах Калуги отключат электричество с 27 сентября по 1 октября

На следующей неделе в Калуге продолжатся ремонтные работы на электросетях. В связи с этим на восьми улицах ожидаются отключения электричества в течение нескольких дней. Об этом в четверг, 23 сентября, предупредили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 27 и 28 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:

Проезд Тульский 1-13, 2-14,

ул. Тульская 179-189.

Отключение электричества в Калуге 27, 28. 29, 30 сентября и 1 октября 2021 года с 8:30 до 17:00: