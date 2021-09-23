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На восьми улицах Калуги отключат электричество с 27 сентября по 1 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.09.2021 14:27 0 711
На восьми улицах Калуги отключат электричество с 27 сентября по 1 октября

На следующей неделе в Калуге продолжатся ремонтные работы на электросетях. В связи с этим на восьми улицах ожидаются отключения электричества в течение нескольких дней. Об этом в четверг, 23 сентября, предупредили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 27 и 28 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:

  • Проезд Тульский 1-13, 2-14,
  • ул. Тульская 179-189.

Отключение электричества в Калуге 27, 28. 29, 30 сентября и 1 октября 2021 года с 8:30 до 17:00:

  • Грабцевское шоссе, 48, 56, 58, 62, 64, 66,
  • ул. Первомайская, 75, 77, 91-101, 48-52,
  • пер. Никитина 31-43, 29а,
  • ул. Беляева 1, 3,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 39-69,
  • пер. Салтыкова-Щедрина 1-15.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.09.2021 14:27 0 711
Тэги: недвижимость жкх электричество
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