На восьми улицах Калуги отключат электричество с 27 сентября по 1 октября
На следующей неделе в Калуге продолжатся ремонтные работы на электросетях. В связи с этим на восьми улицах ожидаются отключения электричества в течение нескольких дней. Об этом в четверг, 23 сентября, предупредили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 27 и 28 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:
- Проезд Тульский 1-13, 2-14,
- ул. Тульская 179-189.
Отключение электричества в Калуге 27, 28. 29, 30 сентября и 1 октября 2021 года с 8:30 до 17:00:
- Грабцевское шоссе, 48, 56, 58, 62, 64, 66,
- ул. Первомайская, 75, 77, 91-101, 48-52,
- пер. Никитина 31-43, 29а,
- ул. Беляева 1, 3,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 39-69,
- пер. Салтыкова-Щедрина 1-15.
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