В Калуге кипятком залило подъезд жилого дома

Утром в пятницу, 24 сентября, в одном из подъездов дома №13 на улице Глаголева в Калуге прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, жители подъезда не могли попасть внутрь дома и выбраться на улицу, так как кипяток в подъезде хлестал во все стороны.

Эту ситуацию прокомментировали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Со ссылкой на директора УК «Уютный дом» Веронику Яшину там заявили, что аварийная ситуация на Глаголева, 13 устранена. О причинах происшествия пока не сообщается.