В Калуге кипятком залило подъезд жилого дома
Утром в пятницу, 24 сентября, в одном из подъездов дома №13 на улице Глаголева в Калуге прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Как рассказали очевидцы, жители подъезда не могли попасть внутрь дома и выбраться на улицу, так как кипяток в подъезде хлестал во все стороны.
Эту ситуацию прокомментировали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Со ссылкой на директора УК «Уютный дом» Веронику Яшину там заявили, что аварийная ситуация на Глаголева, 13 устранена. О причинах происшествия пока не сообщается.
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