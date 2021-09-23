На двух улицах Калуги отключат электричество 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Отключение электричества в Калуге 24 сентября 2021 года с 8:30 до 14:00:

ул. Салтыкова-Щедрина, 71, 81, 91, 93,

ул. Николо-Козинская, 114, 114а, 116.

Ранее сообщалось, что 24 сентября также не будет электричества на Грабцевском шоссе.