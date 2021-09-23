На двух улицах Калуги отключат электричество 24 сентября
В пятницу, 24 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Отключение электричества в Калуге 24 сентября 2021 года с 8:30 до 14:00:
- ул. Салтыкова-Щедрина, 71, 81, 91, 93,
- ул. Николо-Козинская, 114, 114а, 116.
Ранее сообщалось, что 24 сентября также не будет электричества на Грабцевском шоссе.
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