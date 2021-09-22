В Калуге дома на Грабцевском шоссе останутся без электричества 23 и 24 сентября
В четверг и пятницу, 23-24 сентября, в Калуге не будет электричества в нескольких домах на Грабцевском шоссе. Это связано с проведением работ по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 23 и 24 сентября с 8:30 до 17:00:
- Грабцевское шоссе 48, 56, 58, 62, 64, 66.
Напомним, 23 сентября в Калуге также не будет электричества в домах на четырех улицах в центре города.
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