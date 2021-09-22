В Калуге дома на Грабцевском шоссе останутся без электричества 23 и 24 сентября

В четверг и пятницу, 23-24 сентября, в Калуге не будет электричества в нескольких домах на Грабцевском шоссе. Это связано с проведением работ по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 23 и 24 сентября с 8:30 до 17:00:

Грабцевское шоссе 48, 56, 58, 62, 64, 66.

Напомним, 23 сентября в Калуге также не будет электричества в домах на четырех улицах в центре города.