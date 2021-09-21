На четырех улицах Калуги отключат электричество 23 сентября
В четверг, 23 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах в центральной части города. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Отключение связано с ремонтными работами.
Отключение электричества в Калуге 23 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00:
- ул. Театральная 22, 29, 30, 39/9, 43/8,
- ул. Чебышева 3, 3а, 4, 6, 12/15,
- ул. Дарвина 10, 10а,
- ул. Пацаева 7а.
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