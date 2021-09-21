На четырех улицах Калуги отключат электричество 23 сентября

В четверг, 23 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах в центральной части города. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Отключение связано с ремонтными работами.

Отключение электричества в Калуге 23 сентября 2021 года с 8:30 до 17:00: