Горуправа Калуги ищет владельцев гаражей на улице Салтыкова-Щедрина

Городская управа Калуги в пятницу, 10 сентября, опубликовала объявление о поиске владельцев металлических гаражей на улице Салтыкова-Щедрина у дома №129. Их просят предоставить документы о праве собственности на строения, говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Документы нужно предоставить в городскую управу по адресу ул. Московская, дом №188 (каб.310), тел: 71-36-28.

Такие же уведомления закреплены на дверях гаражей.

Если собственность не будет подтверждена, гаражи снесут.