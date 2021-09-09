Четыре улицы Калуги останутся без электричества 10 сентября

В пятницу, 10 сентября, в Калуге планировалось отключить электричество на двух улицах. Однако к вечеру четверга этот список пополнился. Новые адреса сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 10 сентября 2021 года с 9:00 до 16:00:

ул. Киевка 27-41,

проезд Киевский 17-51.

Отключение связано с работами по расчистке трассы.

Ранее, напомним, сообщалось об отключении с 8:00 до 20:00 по следующим адресам: