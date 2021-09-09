Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества 10 сентября
В пятницу, 10 сентября, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах, а также в одном садовом некоммерческом товариществе. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Причина отключения – проведение плановых ремонтных работ.
Отключение электричества в Калуге 10 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00:
- 2-й Тарутинский проезд 2, 4, 8,
- 1-й Тарутинский проезд,
- СНТ «Рабочий садовод».
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