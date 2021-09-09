Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества 10 сентября

В пятницу, 10 сентября, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах, а также в одном садовом некоммерческом товариществе. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Причина отключения – проведение плановых ремонтных работ.

Отключение электричества в Калуге 10 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00: