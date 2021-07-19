В Калуге из-за последствий грозы представитель МЧС не смог отчитаться перед губернатором

В понедельник, 19 июля, на еженедельной планерке правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША попросил начальника управления МЧС Владислава Блеснова отчитаться, как обстоят дела в регионе после грозы. Вместо него министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН рассказал о том, что несколько районов области остались без света. В некоторых из них электроснабжение уже восстановлено, в других ремонтные работы продолжаются.

Также, по словам Лежнина, вчера северный водозабор прекратил свою работу из-за отключения электричества. Нарушение водоснабжения удалось быстро устранить.

- Сегодня утром произошло отключение в Тарусском районе, - сказал министр. - Сейчас бригада работает. Надеемся, в ближайший час электроснабжение будет восстановлено. Держим на контроле ситуацию по всем отключениям. Готовы к тому, что ситуация может повториться.

Владислав Блеснов подключиться к видеосовещанию так и не смог. Техническая служба пояснила, что это произошло из-за проблем с электричеством.