В Калуге на двух улицах и в двух микрорайонах не будет холодной воды 2 июля

В Калуге на нескольких улицах не будет холодной воды в пятницу, 2 июля. Отключение произойдет из-за аварийно-ремонтных работ по адресу бульвар Энтузиастов, 13а.

Об этом сообщает городская управа со ссылкой на Калугаоблводоканал.

Отключение холодной воды 2 июля 2021 года с 10:00 до 20:00 часов:

б-р Энтузиастов, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17,

ул. Азаровская, д.34, д. 34 к.1, д.40 к.1, 2, 3, д.28 (корпуса промзоны).

Также возможны понижение давления или отсутствие водоснабжения по адресам:

мкр. Малинники,

мкр. Ольговка.

Под перекрытие попадет детский сад «Лесная сказка» (б-р Энтузиастов, д.13а).