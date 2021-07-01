В Калуге на двух улицах и в двух микрорайонах не будет холодной воды 2 июля
В Калуге на нескольких улицах не будет холодной воды в пятницу, 2 июля. Отключение произойдет из-за аварийно-ремонтных работ по адресу бульвар Энтузиастов, 13а.
Об этом сообщает городская управа со ссылкой на Калугаоблводоканал.
Отключение холодной воды 2 июля 2021 года с 10:00 до 20:00 часов:
- б-р Энтузиастов, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17,
- ул. Азаровская, д.34, д. 34 к.1, д.40 к.1, 2, 3, д.28 (корпуса промзоны).
Также возможны понижение давления или отсутствие водоснабжения по адресам:
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка.
Под перекрытие попадет детский сад «Лесная сказка» (б-р Энтузиастов, д.13а).
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