Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

В Калуге 132 бесхозных объекта приняли в муниципальную собственность за 2020 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.06.2021 10:35 0 571
В Калуге 132 бесхозных объекта приняли в муниципальную собственность за 2020 год

В 2020 году в Калуге на учет поставили 121 бесхозный объект. Это на 12 больше, чем в 2019 году, сообщили в городской управе вечером понедельника, 29 июня.

Также на учет поставлены два нежилых строения, подпорная стена, мемориальный комплекс, три веранды и одна квартира.

- В 2020 году в муниципальную собственность было принято 132 бесхозных объекта, почти в два раза больше, чем в 2019 году, - отметили на городской планерке. - 113 из принятых в муниципальную собственность объектов — это водопроводные и канализационные сети.

Для того, чтобы составить технические планы, необходимые для постановки на кадастровый учет, на все 786 объектов, которые сейчас находятся в работы, потребуется около 14 миллионов рублей. Однако в бюджете 2021 года на это предусмотрено чуть больше миллиона.

- В первую очередь должны попасть объекты, которые представляют опасность с точки зрения дальнейшей эксплуатации, - подчеркнул городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Те, где мы уже сейчас наблюдаем аварийные ситуации, в первую очередь должны быть паспортизированы, оформлены в муниципальную собственность и переданы ресурсоснабжающей организации для эксплуатации.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.06.2021 10:35 0 571
Тэги: жкх общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
На что обращать внимание, выбирая регуляторы газа?
Назначение и выбор огнетушителя
Банкротство физлица. Что это и в каких случаях применяется?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru