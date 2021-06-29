В Калуге 132 бесхозных объекта приняли в муниципальную собственность за 2020 год

В 2020 году в Калуге на учет поставили 121 бесхозный объект. Это на 12 больше, чем в 2019 году, сообщили в городской управе вечером понедельника, 29 июня.

Также на учет поставлены два нежилых строения, подпорная стена, мемориальный комплекс, три веранды и одна квартира.

- В 2020 году в муниципальную собственность было принято 132 бесхозных объекта, почти в два раза больше, чем в 2019 году, - отметили на городской планерке. - 113 из принятых в муниципальную собственность объектов — это водопроводные и канализационные сети.

Для того, чтобы составить технические планы, необходимые для постановки на кадастровый учет, на все 786 объектов, которые сейчас находятся в работы, потребуется около 14 миллионов рублей. Однако в бюджете 2021 года на это предусмотрено чуть больше миллиона.

- В первую очередь должны попасть объекты, которые представляют опасность с точки зрения дальнейшей эксплуатации, - подчеркнул городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Те, где мы уже сейчас наблюдаем аварийные ситуации, в первую очередь должны быть паспортизированы, оформлены в муниципальную собственность и переданы ресурсоснабжающей организации для эксплуатации.