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По каким адресам в Калуге подвезут воду

Опубликовано: 27.06.2021 20:40 0 514
По каким адресам в Калуге подвезут воду

Городская управа в воскресенье, 27 июня, рассказывает, где в Калуге подвезут воду. Напомним, в Калужском регионе 27 июня была сильная гроза. Также она ожидается, по прогнозам синоптиков, и утром в понедельник, 28 июня. 

- Городские службы в режиме повышенной готовности. За вчерашний день поступило 434 заявки о нарушении электроснабжения, специалисты поэтапно отрабатывают каждую. За двое суток на контроле 71 аварийное дерево, - сообщает глава города Дмитрий ДЕНИСОВ. - Из-за грозы и урагана вышли из строя часть скважин, подающие воду в северную часть города и на Малинники. Водоканал сообщает, что в некоторых местах давление пониженное, а где-то вода, к сожалению, отсутствует. Все адреса записываются, поочередно Водоканалом осуществляется подвоз воды, к ним присоединился и наш отдел по организации защиты населения. Водоканал работает над устранением неполадок.

Адреса подвоза воды 27 июня:

- Ул. Комсомольская, д.5-7

18:30-19:00

- Ул. Центральная, д. 13

19:00-19:30

- Ул. Тепличная, д.5-7

19:30-20:00

- Ул. Дорожная, д.34

20:00-20:30

- Ул. Калужского ополчения, д.5-7

20:30-21:00

- Ул. Светлая, д.6-8

21:00-22:00

Телефоны экстренных служб:

- Единая дежурно-диспетчерская служба: 777-112;

- Газпром газораспределение Калуга: 55-01-88;

- Калужские Городские электросети: 79-89-73; 22-00-29;

- Приокские Районные электросети: 70-54-59;

- Калугаоблводоканал: 21-11-12;

- Калугатеплосеть: 56-23-58; 28-12-11;

- Центральная диспетчерская служба (по вопросу неработающих светофоров): 8-800-450-10-02;

- Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф: 57-03-50; 57-58-09.

 

Опубликовано: 27.06.2021 20:40 0 514
Тэги: ЖКХ подвоз воды гроза погода вода
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