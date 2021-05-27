В Калужской области до декабря в три раза увеличат количество контейнеров для раздельного мусора

В Калужской области до декабря 2021 года планируется установить еще 1500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их количество увеличится в три раза – с 643 до 2143. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в правительстве региона.

- Уже второй год в регионе действует программа по внедрению системы раздельного сбора мусора. 643 специальных контейнера было установлено в разных точках области в 2020 году, - отметили в правительстве. - Калужане быстро привыкли к новшеству и начали заполнять оранжевые баки пластиком, металлом и макулатурой. Министерство строительства и ЖКХ продолжит устанавливать новые контейнеры для сухих отходов. А региональный оператор вместе с муниципалитетами будет и дальше регулировать график вывоза мусора, опираясь на активность жителей.

Всего за год в оранжевые контейнеры калужане вынесли 55 000 кубометров раздельного мусора.

Планы по установке новых контейнеров в Калужской области.