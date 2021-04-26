В Калуге на трех улицах отключилось электричество
В понедельник, 26 апреля, в северной части Калуги отключили не только воду, но и электричество. Об аварии на Байконуре сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 26 апреля 2021 года:
- ул. Звездная,
- пл. Первых Космонавтов,
- бул. Байконур.
В соцсетях очевидцы сообщают, что на Байконуре не работают светофоры.
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