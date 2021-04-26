В Калуге на трех улицах отключилось электричество

В понедельник, 26 апреля, в северной части Калуги отключили не только воду, но и электричество. Об аварии на Байконуре сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 26 апреля 2021 года:

ул. Звездная,

пл. Первых Космонавтов,

бул. Байконур.

В соцсетях очевидцы сообщают, что на Байконуре не работают светофоры.