В Калуге отключили воду на трех улицах из-за утечки

Утром в понедельник, 26 апреля, в Калуге отключили воду в домах на трех улицах в северной части города. Это связано с утечкой из-под земли, которую устраняют у дома №10 по улице Байконурской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение воды в Калуге 26 апреля 2021 года:

ул. Светлая,

ул. Дальняя,

ул. Московская, 331, 333, 335, 337, 339.

В зону отключения попал центр «Бомж».

- Будет организован подвоз воды, - обещают коммунальщики.