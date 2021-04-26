В Калуге отключили воду на трех улицах из-за утечки
Утром в понедельник, 26 апреля, в Калуге отключили воду в домах на трех улицах в северной части города. Это связано с утечкой из-под земли, которую устраняют у дома №10 по улице Байконурской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение воды в Калуге 26 апреля 2021 года:
- ул. Светлая,
- ул. Дальняя,
- ул. Московская, 331, 333, 335, 337, 339.
В зону отключения попал центр «Бомж».
- Будет организован подвоз воды, - обещают коммунальщики.
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