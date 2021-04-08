На окраине Калуги 9 апреля отключат электричество

В пятницу, 9 апреля, в Калуге не будет электричества в деревне Канищево. Об этом в четверг сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.

Отключение с 9:00 до 17:00 связано с проведением ремонтных работ.

Также в этот период не будет электричества в деревнях Большие Козлы и Малые Козлы Перемышльского района.

Ранее мы сообщали, кому в Калуге 9 апреля отключат холодную воду.