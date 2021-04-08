В Калуге на трех улицах отключат холодную воду 9 апреля из-за ремонтных работ
В пятницу, 9 апреля, в микрорайоне Турынино в Калуге отключат воду на трех улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает в четверг «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 9 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:
- ул. Турынинская,
- ул. Советская, 34,
- пер. Советский, 2, 4, 6.
В зону отключения попадет детский сад №97 на улице Турынинской, 17а.
Для уточнения информации о подвозе воды коммунальщики просят звонить по телефону (4842) 211-112.
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