В Калуге на трех улицах отключат холодную воду 9 апреля из-за ремонтных работ

В пятницу, 9 апреля, в микрорайоне Турынино в Калуге отключат воду на трех улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает в четверг «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 9 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:

ул. Турынинская,

ул. Советская, 34,

пер. Советский, 2, 4, 6.

В зону отключения попадет детский сад №97 на улице Турынинской, 17а.

Для уточнения информации о подвозе воды коммунальщики просят звонить по телефону (4842) 211-112.