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В Калуге на трех улицах отключат холодную воду 9 апреля из-за ремонтных работ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 11:33 0 3200
В Калуге на трех улицах отключат холодную воду 9 апреля из-за ремонтных работ

В пятницу, 9 апреля, в микрорайоне Турынино в Калуге отключат воду на трех улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает в четверг «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 9 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:

  • ул. Турынинская,
  • ул. Советская, 34,
  • пер. Советский, 2, 4, 6.

В зону отключения попадет детский сад №97 на улице Турынинской, 17а.

Для уточнения информации о подвозе воды коммунальщики просят звонить по телефону (4842) 211-112.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 11:33 0 3200
Тэги: коммуналка вода жкх недвижимость
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