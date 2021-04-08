В Калуге начался капитальный ремонт двух старинных домов на улице Театральной

На улице Театральной в Калуге начался капитальный ремонт двух объектов культурного наследия. Это двухэтажные дома № 15/56 и № 21. Они построены в 1880 году и находятся под охраной государства как жилые дома XIX века, сообщили в четверг, 8 апреля, в Фонде капитального ремонта Калужской области.

Общая стоимость работ составит 16,6 миллиона рублей.

- На верхних этажах зданий и сейчас проживают люди, на нижних располагаются нежилые помещения, - рассказали в Фонде. - Собственники квартир и нежилых помещений уплачивают взносы региональному оператору. За счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в домах-памятниках обновят крыши и фасады. Работы выполняет специализированная организация, причем одновременно в двух зданиях.

На этих домах отслоилась штукатурка, заметно обветшали крыши, износилась водосточная система, а местами от нее остались лишь фрагменты. Особенно неприглядно выглядят фасады со стороны дворов.

- Капитальный ремонт проводится без отселения жильцов и без закрытия офисов сферы услуг, - подчеркивают в Фонде капремонта. - Поэтому просим быть внимательными при посещении ремонтируемых домов.

Улица Театральная, 15/56.

Улица Театральная, 21.