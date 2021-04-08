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В Калуге начался капитальный ремонт двух старинных домов на улице Театральной

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 14:52 3 596
В Калуге начался капитальный ремонт двух старинных домов на улице Театральной

На улице Театральной в Калуге начался капитальный ремонт двух объектов культурного наследия. Это двухэтажные дома № 15/56 и № 21. Они построены в 1880 году и находятся под охраной государства как жилые дома XIX века, сообщили в четверг, 8 апреля, в Фонде капитального ремонта Калужской области.

Общая стоимость работ составит 16,6 миллиона рублей.

- На верхних этажах зданий и сейчас проживают люди, на нижних располагаются нежилые помещения, - рассказали в Фонде. - Собственники квартир и нежилых помещений уплачивают взносы региональному оператору. За счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в домах-памятниках обновят крыши и фасады. Работы выполняет специализированная организация, причем одновременно в двух зданиях.

На этих домах отслоилась штукатурка, заметно обветшали крыши, износилась водосточная система, а местами от нее остались лишь фрагменты. Особенно неприглядно выглядят фасады со стороны дворов.

- Капитальный ремонт проводится без отселения жильцов и без закрытия офисов сферы услуг, - подчеркивают в Фонде капремонта. - Поэтому просим быть внимательными при посещении ремонтируемых домов.

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Улица Театральная, 15/56.

Улица Театральная, 21.

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 14:52 3 596
Тэги: недвижимость жкх капремонт
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