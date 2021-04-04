€ 80.12 0.42
В Калуге на шести улицах отключили электричество из-за ремонтных работ
Утром в воскресенье, 4 апреля, в домах на шести улицах Калуги отключилось электричество. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Болдина, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Планируется, что работы завершатся днем.
Отключение электричества в Калуге 4 апреля с 9:30 до 14:00:
- Ул. Болдина,
- Ул. Некрасова,
- Ул. Окская Ветка,
- Ул. Восточная,
- Ул. Спичечная,
- Ул. Матросова.
Напомним, также в Калуге будут отключать электричество в понедельник.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!