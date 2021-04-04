В Калуге на шести улицах отключили электричество из-за ремонтных работ

Утром в воскресенье, 4 апреля, в домах на шести улицах Калуги отключилось электричество. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Болдина, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Планируется, что работы завершатся днем.

Отключение электричества в Калуге 4 апреля с 9:30 до 14:00:

Ул. Болдина,

Ул. Некрасова,

Ул. Окская Ветка,

Ул. Восточная,

Ул. Спичечная,

Ул. Матросова.

Напомним, также в Калуге будут отключать электричество в понедельник.