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В понедельник на четырех улицах Калуги отключат электричество
В понедельник, 5 апреля, в Калуге пройдут неплановые отключения электричества, сообщает 2 апреля городская управа.
Это связано с проведением ремонтных работ.
Отключение электричества в Калуге 5 апреля 2021 года с 14:00 до 16:00:
- ул. Зеленый Крупец 7-25, 14-32,
- ул. Знаменская 14, 24, 26,
- ул. Свердлова 3а, 9, 11,
- пер. Знаменский 1-11.
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