В Калуге сгоревшие мусорные контейнеры на Достоевского заменили металлическими баками

Как мы уже рассказывали, за последние полгода в Калуге три раза сожгли пластиковые мусорные контейнеры на улице Достоевского. Последние два случая произошли за последнюю неделю.

Новые пластиковые емкости коммунальщики решили туда не привозить.

На Достоевского поставили старые металлические контейнеры. Теперь пожары там должны прекратиться.

Напомним, «Калужский региональный экологический оператор» сообщал, что причиной пожаров на улице Достоевского стали действия вандалов.