В Калуге в третий раз сожгли мусорные контейнеры на улице Достоевского

На прошедших выходных в Калуге вновь горел мусор на улице Достоевского.

Огонь уничтожил два пластиковых контейнера на улице Достоевского на участке между улицами Театральной и Марата.

Как мы уже рассказывали, ранее один контейнер сгорел здесь же в ночь на пятницу, 26 марта. А в октябре 2020 года были уничтожены два контейнера.

По данным госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО), причиной пожара у дома №28 становятся действия вандалов.

Как пояснили нам в КРЭО, мусор с этой площадки вывозится ежедневно. Поэтому вероятность того, что отходы сами воспламенились в результате какой-то реакции, практически исключена.