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В Калуге в третий раз сожгли мусорные контейнеры на улице Достоевского
На прошедших выходных в Калуге вновь горел мусор на улице Достоевского.
Огонь уничтожил два пластиковых контейнера на улице Достоевского на участке между улицами Театральной и Марата.
Как мы уже рассказывали, ранее один контейнер сгорел здесь же в ночь на пятницу, 26 марта. А в октябре 2020 года были уничтожены два контейнера.
По данным госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО), причиной пожара у дома №28 становятся действия вандалов.
Как пояснили нам в КРЭО, мусор с этой площадки вывозится ежедневно. Поэтому вероятность того, что отходы сами воспламенились в результате какой-то реакции, практически исключена.