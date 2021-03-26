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В Калуге вандалы сожгли мусорный контейнер на улице Достоевского
В ночь на пятницу, 26 марта, на улице Достоевского в Калуге на участке между улицами Театральной и Марата сгорел пластиковый мусорный контейнер.
Огнем повреждена и соседняя емкость для отходов, закопчено ограждение.
По данным госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО), причиной пожара у дома №28 стали действия вандалов.
Напомним, эти контейнеры стояли на Достоевского с апреля. Предыдущие вандалы сожгли в октябре 2020 года.
Как пояснили нам в КРЭО, мусор с этой площадки вывозится ежедневно. Поэтому вероятность того, что отходы сами воспламенились в результате какой-то реакции, практически исключена.
Последствия пожара на улице Достоевского.