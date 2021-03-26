В Калуге вандалы сожгли мусорный контейнер на улице Достоевского

В ночь на пятницу, 26 марта, на улице Достоевского в Калуге на участке между улицами Театральной и Марата сгорел пластиковый мусорный контейнер.

Огнем повреждена и соседняя емкость для отходов, закопчено ограждение.

По данным госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО), причиной пожара у дома №28 стали действия вандалов.

Напомним, эти контейнеры стояли на Достоевского с апреля. Предыдущие вандалы сожгли в октябре 2020 года.

Как пояснили нам в КРЭО, мусор с этой площадки вывозится ежедневно. Поэтому вероятность того, что отходы сами воспламенились в результате какой-то реакции, практически исключена.

Последствия пожара на улице Достоевского.