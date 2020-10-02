В Калуге сожгли мусорные контейнеры

В ночь на пятницу, 2 октября, на улице Достоевского в Калуге на участке между улицами Театральной и Марата сгорели два мусорных контейнера.
По предварительным данным госупредприятия «Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО), причиной пожара у дома №28 стали действия вандалов.
В «КРЭО» отмечают, что сегодня площадку уберут от остатков мусора, а контейнеры заменят.
От пластиковых контейнеров почти ничего не осталось.
Площадку обещают привести в порядок 2 октября.
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