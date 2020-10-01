В Калуге поменяют расписание новых автобусов после жалоб пассажиров

Как мы уже рассказывали, с 1 октября в Калуге началась транспортная революция. Северные направления будет обслуживать только «Управление калужского троллейбуса».
Но с самого утра от наших читателей стали поступать жалобы: автобусы не приходят, между ними большие интервалы, на остановках скапливается большое количество людей.
Днём 1 октября городская управа сообщила, что в расписание и схемы маршрутов будут внесены изменения.
Маршрут № 9
Автобусы теперь будут заезжать в Канищево.
Маршрут №95
Автобусы № 95 будет ездить по следующей схеме: м-на Кубяка - ул. Московская - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Луначарского - пер. Старичков - ул. Московская.
Интервалы движения 95-го сократятся. В пиковые часы между рейсами должно быть не более 5-7 минут.
Также добавляется первый рейс от микрорайона Кубяка в 5:40.
Маршрут № 2
Автобусы №2 будут ездить по улице Московской. Интервалы движения сократятся до 10 минут.
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