В Калуге поменяют расписание новых автобусов после жалоб пассажиров

Как мы уже рассказывали, с 1 октября в Калуге началась транспортная революция. Северные направления будет обслуживать только «Управление калужского троллейбуса».

Но с самого утра от наших читателей стали поступать жалобы: автобусы не приходят, между ними большие интервалы, на остановках скапливается большое количество людей.

Днём 1 октября городская управа сообщила, что в расписание и схемы маршрутов будут внесены изменения.

Маршрут № 9

Автобусы теперь будут заезжать в Канищево.

Маршрут №95

Автобусы № 95 будет ездить по следующей схеме: м-на Кубяка - ул. Московская - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Луначарского - пер. Старичков - ул. Московская.

Интервалы движения 95-го сократятся. В пиковые часы между рейсами должно быть не более 5-7 минут.

Также добавляется первый рейс от микрорайона Кубяка в 5:40.

Маршрут № 2

Автобусы №2 будут ездить по улице Московской. Интервалы движения сократятся до 10 минут.