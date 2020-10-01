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В тесноте и обиде: «транспортная революция» в Калуге началась с косяков

Владимир Ивкин , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 01.10.2020 08:55 38 5931
В тесноте и обиде: «транспортная революция» в Калуге началась с косяков

Как мы уже писали, 1 октября в Калуге изменился принцип работы пассажирского транспорта на так называемом Северном кусте.

Оттуда убрали частников и все полностью отдали «Управлению калужского троллейбуса». Сегодняшнее утро стало первым, когда в северном направлении стали курсировать красные автобусы этого МУПа. И начались, в общем-то, ожидаемые проблемы.

В первую очередь, у жителей деревни Канищево. Они забивались в транспорт битком. При этом подобное творилось практически со всеми автобусами маршрута №9.

Транспорт Калуга автобусы

На северном направлении теперь только красные автобусы УКТ.

Одно из новшеств, которое широко анонсировалось, - каждый автобус будет оснащен системой ГЛОНАСС, так что движение транспорта можно будет отслеживать. Однако из популярнейшего приложения «Яндекс.Транспорт», через которое в свое время городской голова Дмитрий Денисов призывал следить за пассажирским транспортом, разом исчезли все северные маршруты. Так что посмотреть, где едет ближайший автобус или троллейбус, калужане не смогут.

Транспорт Калуга автобус 9

Утро 1 октября в калужском автобусе №9.

Оплата проезда Калуга автобус

Теперь в автобусах проезд можно оплачивать картой. Но всё - через водителей. Кондукторов в новых автобусах нет, вход только через переднюю дверь.

Калуга калужский транспорт

Уважаемые читатели? А как вы сегодня добирались на работу или учёбу? Возникли ли проблемы с общественным транспортом? Расскажите в комментариях!

Владимир Ивкин , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 01.10.2020 08:55 38 5931
Тэги: транспорт авто автобусы
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