В тесноте и обиде: «транспортная революция» в Калуге началась с косяков

Как мы уже писали, 1 октября в Калуге изменился принцип работы пассажирского транспорта на так называемом Северном кусте.

Оттуда убрали частников и все полностью отдали «Управлению калужского троллейбуса». Сегодняшнее утро стало первым, когда в северном направлении стали курсировать красные автобусы этого МУПа. И начались, в общем-то, ожидаемые проблемы.

В первую очередь, у жителей деревни Канищево. Они забивались в транспорт битком. При этом подобное творилось практически со всеми автобусами маршрута №9.

На северном направлении теперь только красные автобусы УКТ.

Одно из новшеств, которое широко анонсировалось, - каждый автобус будет оснащен системой ГЛОНАСС, так что движение транспорта можно будет отслеживать. Однако из популярнейшего приложения «Яндекс.Транспорт», через которое в свое время городской голова Дмитрий Денисов призывал следить за пассажирским транспортом, разом исчезли все северные маршруты. Так что посмотреть, где едет ближайший автобус или троллейбус, калужане не смогут.

Утро 1 октября в калужском автобусе №9.

Теперь в автобусах проезд можно оплачивать картой. Но всё - через водителей. Кондукторов в новых автобусах нет, вход только через переднюю дверь.

Уважаемые читатели? А как вы сегодня добирались на работу или учёбу? Возникли ли проблемы с общественным транспортом? Расскажите в комментариях!