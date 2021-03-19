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В Калуге откопают 20 ливневок за 2021 год
За последние 30 лет во время дорожных ремонтов в Калуге заасфальтировали более 100 ливневок, сообщает в пятницу, 19 марта, городская управа. Теперь их начали откапывать.
Все их откапать планируется в течение 10 лет.
- В прошлом году было откопано 10, а в этом собираются 20, - подчеркнули в горуправе. - Кроме того, ведутся работы по прочистке ливневой канализации.
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