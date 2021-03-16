Калужанам в апреле сделают перерасчет за желтую воду

Как мы уже рассказывали, в марте жители Калуги жаловались на желтую воду из крана. Проблему в понедельник, 15 марта, обсудили на планерке в городской управе. Как сообщает администрация, перерасчет пострадавшим калужанам сделают в апреле.

Причиной того, что вода пожелтела, назвали аварию на магистральном трубопроводе на улице Кубяка.

- Всю прошлую неделю сотрудниками предприятия велись работы по промывке и дезинфекции трубопровода, - рассказал заместитель главного инженера «Калугаоблводоканала» Анатолий КАЗАКОВ. - За прошлую неделю было промыто порядка десяти километров сетей. Были отобраны пробы воды. На сегодняшний день качество воды соответствует санитарным нормам.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что руководство водоканала согласилось с тем, что интересы потребителей коммунальных услуг были нарушены. Согласилось оно и на выплату компенсации нанесенных желтой водой убытков. Осталось лишь определить, как это сделать технически.

- Управляющая организация должна в своих квитанциях произвести перерасчет, после чего с «Калугаоблводоканалом» уже разбираться по вопросам оплаты коммунальных ресурсов, - пояснил руководитель Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - Поэтому я предлагаю проинформировать управляющие организации о необходимости проведения такого перерасчета и по согласованию с «Калугаоблводоканалом» в квитанции за март произвести соответствующий перерасчет.