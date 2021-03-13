Калужанам пообещали перерасчет за желтую воду из крана

Калужане продолжают жаловаться на воду из крана желтого цвета. В последние дни в социальных сетях сообщения об этом поступали с Терепца и Малинников. Вечером в пятницу, 12 марта, комментарий на данную тему опубликовал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- По-прежнему вижу жалобы калужан на цвет и качество водопроводной воды в Калуге, - отметил он. - Связался с руководством «Калугаоблводоканала», проблему они признают. Считаю справедливым произвести перерасчет калужанам в тех домах, где вода была ненадлежащего качества.

Денисов пообещал вернуться к этой проблеме в понедельник на городской планерке.

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