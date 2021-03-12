В Калуге готовят проект реставрации усадьбы Гончаровых

В 2021 году в Калуге планируется подготовить проект реставрации усадьбы Гончаровых, расположенной на перекрестке улиц Баумана и Георгиевской. Возможно, работы на самом объекте начнутся до конца года. В четверг, 11 марта, об этом заявили на встрече городского головы Дмитрий ДЕНИСОВА с краеведами.

Усадьба купчихи Фалеевой была построена на этом месте в 1730-х годах, в 1800 году ее перестроили. После Фалеевых усадьба переходит к Новосильцевым, а в 1895 году к вдове племянника Натальи Гончаровой - Ольге Карловне Гончаровой. Весь комплекс усадьбы с флигелем и воротами является памятником архитектуры. Сейчас здание отдано под коммунальные квартиры.

Усадьба Гончаровых возведена в первой половине XVIII века, а потом была перестроена в XIX веке.

Также в 2021 году за счет средств Фонда капитального ремонта планируется отремонтировать дом № 100 на улице Ленина, дома № 15 и № 21 на улице Театральной, сообщает городская управа.

Как рассказал 11 марта сотрудник сектора главного архитектора Калуги Денис ЦУКАНОВ, шансы быть отремонтированными появились еще у нескольких домов, являющихся объектами культурного наследия. На этот раз - за счет средств частных инвесторов:

- Вилонова, 7 уже передан, получено ими задание на производство работ по сохранению памятника, - приводит его слова горуправа. - Реализуются также управлением экономики дома на Луначарского, 24 и Подвойского, 6. Они в этом году тоже обретут хозяина. И там тоже начнется проведение работ.

Все три дома уже расселены. Расселен и дом Ципулина на Подвойского, 3. Сейчас городские власти ищут инвестора и для него.

- Проведение реставрационных работ - это очень дорогостоящее мероприятие, - отметил Дмитрий Денисов. - Я не будут называть цифры, могу только назвать цифру по дому Ченцова. Для инвестора это был первый пробный шаг. И он потратил на реставрацию 80 миллионов рублей.

В качестве варианта решения этой проблемы градоначальник предложил создать некоммерческую организацию, которая будет привлекать добровольные пожертвования калужан на реставрацию памятников. В том числе - и на реставрацию дома Ципулина. Дмитрий Денисов выразил готовность сделать первый взнос. Краеведы идею создания такой организации поддержали.