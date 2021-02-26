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В Калуге готовится банкротство 17 управляющих компаний

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2021 16:12 2 643
В Калуге готовится банкротство 17 управляющих компаний

В пятницу, 26 февраля, в городской управе Калуги прошло второе заседание комиссии по упорядочиванию деятельности управляющих организаций.

- В первую очередь, следует очистить рынок УК от недобросовестных участников, действия которых причиняют немалый ущерб местному бюджету, - приводит слова главы администрации Дмитрий ДЕНИСОВА горуправа. - Есть ряд возбужденных уголовных дел, где МУП «Калугатеплосеть» выступает в роли потерпевшей стороны. Из-за мошеннических действий фирм –однодневок по уводу денег, муниципальное предприятие вынуждена запрашивать из городского и областного бюджетов финансовые средства на обеспечение текущей деятельности по обеспечению горожан отоплением и горячим водоснабжением, — сообщил градоначальник.

По его словам, за несколько лет МУП «Калугатеплосеть» накопило огромную «дебиторку», больше половины из которой является безнадежной для взыскания.

В горуправе отмечают, что одна из главных задач - совместными усилиями в рамках закона лишать недобросовестные УК лицензий, чтобы откровенным мошенникам от ЖКХ не было места на этом рынке.

В администрации сообщили, что в настоящее время рассматривается 17 дел о банкротстве управляющих организаций.

На встрече в горуправе также присутствовали представители двух управляющих компаний, которые задолжали много денег за теплоэнергию. От них потребовали составить график платежей.

Ранее мы публиковали рейтинг управляющих компаний Калужской области за 2020 год.

Тем временем

Смерть не учит ничему: мы прошлись по местам, где в прошлые годы глыбы льда убивали и калечили калужан. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2021 16:12 2 643
Тэги: жкх коммуналка ук дмитрий денисов
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