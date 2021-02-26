В Калуге готовится банкротство 17 управляющих компаний

В пятницу, 26 февраля, в городской управе Калуги прошло второе заседание комиссии по упорядочиванию деятельности управляющих организаций.

- В первую очередь, следует очистить рынок УК от недобросовестных участников, действия которых причиняют немалый ущерб местному бюджету, - приводит слова главы администрации Дмитрий ДЕНИСОВА горуправа. - Есть ряд возбужденных уголовных дел, где МУП «Калугатеплосеть» выступает в роли потерпевшей стороны. Из-за мошеннических действий фирм –однодневок по уводу денег, муниципальное предприятие вынуждена запрашивать из городского и областного бюджетов финансовые средства на обеспечение текущей деятельности по обеспечению горожан отоплением и горячим водоснабжением, — сообщил градоначальник.

По его словам, за несколько лет МУП «Калугатеплосеть» накопило огромную «дебиторку», больше половины из которой является безнадежной для взыскания.

В горуправе отмечают, что одна из главных задач - совместными усилиями в рамках закона лишать недобросовестные УК лицензий, чтобы откровенным мошенникам от ЖКХ не было места на этом рынке.

В администрации сообщили, что в настоящее время рассматривается 17 дел о банкротстве управляющих организаций.

На встрече в горуправе также присутствовали представители двух управляющих компаний, которые задолжали много денег за теплоэнергию. От них потребовали составить график платежей.

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