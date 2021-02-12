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В Калужской области опубликован итоговый рейтинг управляющих компаний за 2020 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.02.2021 10:17 7 2263
В Калужской области опубликован итоговый рейтинг управляющих компаний за 2020 год

В пятницу, 12 февраля, Государственная жилищная инспекция Калужской области опубликовала итоговый рейтинг управляющих компаний нашего региона за 2020 год. Его утвердили накануне на заседании общественного совета при ГЖИ.

В список вошли 176 управляющих организаций, 70 из них - из Калуги.

Чем меньше итоговый балл у УК, тем выше ее место.

Если УК работает менее трех лет, то звезды ей не присваивались, информация дана для ознакомления, пояснили в ГЖИ.

Для прокручивания таблицы с комьютера используйте ползунок вверху (прилипает к верху экрана во время вертикального пролистывания). При просмотре с телефона таблица листается горизонтальным слэшем.

 
Позиция Наименование управляющей организации Район или город Площадь обслуживания (тыс.кв.м.) Балл Количество присвоенных звезд
1 ООО "Рост" Дзержинский 45,62 0  
2 ООО "УК "Силикатный" г. Калуга, ул. Белокирпичная, д.20 63,2 0,90 ****
3 ООО "УК МЖД Маяк"  Людиновский 15,23 0,95  
4 УМП "Общий Дом" ГП "Город Кременки" Жуковский 6,25 1,90 ****
5 ООО "УК УЖКХ" г. Обнинск, ул. Любого, д.10 226,2 0,95 ****
6 ООО «Вертикаль-Сервис» Кировский 125,34 1,52 ****
7 ООО "Региональная УК" г. Обнинск, Самсоновский проезд, д.10 248,11 1,61 ****
8 МУП "ТКП" Таруский 95,05 1,90 ****
9 ООО "УК Эстейт" управляют с 01.05.2019г.  г.Обнинск, пр-т Ленина, д.13/1 6,24 1,90  
10 МУП "ЖилСервис" Жуковский 82 2,00 ****
11 ООО «ЭкоСервис МКД» г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д.15 6,85 2,00 ****
12 ООО "Комфорт сервис"  Жуковский 3,3 2,00 ****
13 ООО УК "Наш город" г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 4, помещение 4 10,09 2,00  
14 ООО "Репинка"   г. Обнинск, ул. Шацкого, д.1 22,18 2,00  
15 ООО "УК "Добротный дом"  г. Калуга, ул. Тульская, д.21а 13,1 2,00 ****
16 ООО УК "Центр плюс" г. Калуга, ул. Кирова, д.23 11,5 2,00 ****
17 ООО "УК-Монолит" г. Калуга, ул. Энгельса, д.145 101,9 2,00 ****
18 ООО УК "ЛЕСНАЯ ДЕРЕВНЯ" Малоярославецкий 8,8 2,00 ****
19 ООО "УК "Солнечная долина" г. Обнинск, ул. Ленина, д.139 178,7 2,00 ****
20 ООО «Звездный» г. Обнинск, ул. Звездная, д.10 60 2,00 ****
21 ООО "УК "Авиатор" Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.10, пом. 117 95,03 2,00  
22 ООО "УК "Правград" г. Калуга, ул. Попова, д.10, кор.2 149,91 2,00 ****
23 ООО УК "Возрождение" Жуковский 63 2,33 ****
24 ООО "Берег" ( Управление и эксплуатация) г. Калуга, ул.65 лет Победы, 41корп.1 42,8 2,34 ****
25 ООО УК "Новый город" г. Калуга, ул. Московская, д.298 130,6 2,53 ****
26 ООО УК "Радужная"   г. Калуга, ул. Кибальчича, д.30 78,04 2,56  
27 ООО «Домоуправление п.Пятовский» Дзержинский 52,54 2,61 ****
28 МУП "Хвастовичское КХ" Хвастовичский 20,9 2,70 ****
29 ООО "САНТЕХНИКА И РЕМОНТ" Кировский 25,64 2,70 ****
30 МУП "Ульяновский рынок" Ульяноский 9,2 2,70 ****
31 ООО "Мой Дом" г. Калуга, ул. Тарутинская, д.231 140,9 2,84 ****
32 ООО "ОКА-сервис" Таруский 14,2 2,85 ****
33 ООО УК «Комфорт» Козельский 9,45 2,85 ****
34 ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" Малоярославецкий 18,3 3,00  
35 ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»  Боровский 31,9 3,00 ****
36 ООО «УК ГОРОД КОНДРОВО»  Дзержинский 6,5 3,00 ****
37 ООО УК "Владимир Стойчев" Жуковский 2,04 3,00 ****
38 ООО "Молодежный"  Жуковский 5,8 3,00  
39 ООО УК "Гермес"  Малоярославецкий 0,64 3,00  
40 УМКБП МО "Поселок Мятлево" Износковский 6,3 3,00 ****
41 ООО УК «В одном дворе» Боровский 6,15 3,00  
42 ООО "Инфраструктура" Боровский, Обнинск 117,74 3,00 ****
43 ООО УК "Маклино-Т" Малоярославецкий 34,8 3,00 ****
44 ООО "Наш дом" Боровский 51,4 3,00 ****
45 ООО "УК МКД п. Воротынск" Бабынинский 1,5 3,00  
46 ООО "Барт" г. Калуга, ул. Фомушина, д.29, пом.276 71,6 3,00  
47 ООО "РСУ №1" г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.78, офис 306 6,65 3,00  
48 ООО "Квадратный метр" г. Калуга, ул. Тарутинская, д.13Б 24,45 3,00  
49 ООО "Полесское" г. Калуга, ул. Полесская, д.47, пом.68 10,1 3,00  
50 ООО "Лидер Сервис" ( с 01.08.2019г) г. Калуга, ул.Высокая, 2а 16,6 3,00  
51 ООО "УК "Новые Черемушки"   г. Калуга, ул. Хрустальная, д.1Б 34,95 3,00  
52 ООО "УК Горизонт" г. Калуга, ул. Рылеева, д. 38, офис 506 2,9 3,00  
53 ООО "РОСЬ" г. Калуга, ул. Беляева, д.33 22 3,00 ****
54 ООО «УК «Наше Турынино» г. Калуга, ул. Набережная, д.25 39,01 3,00 ****
55 ООО "Альянс" Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Товарково, мкр-н Молодежный, д.7, кв.3 2,4 3,00  
56 ООО "УК 40" Дзержинский 2,6 3,00  
57 ООО "Калуга-Строй" с 01.07.2019г. г. Калуга, ул.Академическая, д.4 104,1 3,00  
58 ООО «Домовой» Думиничский 58,7 3,33 ***
59 ООО «УК РЭУ» Боровский 170,5 3,33 ***
60 ООО "Лагуна" г. Калуга, ул. Турынинская, 8 194 3,58 ***
61 ООО "УК Жуков"  Жуковский 148,7 3,62  
62 ООО "ЖРЭУ №17" г. Калуга, ул. Вишневского, д.23а 193,1 3,66 ***
63 ООО «МПКХ» Козельский 95,2 3,69 ***
64 ООО "СЖКХ" Сухиничский 227,3 3,78 ***
65 ООО УК "Губерния" с 01.02.2019г. г. Калуга, ул. Суворова, д.71А 86,73 3,88  
66 ООО "УК п.Бабынино" Бабынинский 62,5 4,79 ***
67 ООО "ЭРСУ12" г. Калуга, ул.Тепличная, д.1 156,1 4,20 ***
68 ООО "ЖРЭУ №16" ООО "ЖРЭУ №16" 292,4 4,26 ***
69 ООО "Домоуправление-Монолит" г. Калуга, ул. Энгельса, д.145 71,75 4,83 ***
70 ООО "УК "Наш Тайфун" ООО "УК "Наш Тайфун" 362,1 4,79 ***
71 ООО "ЖилСерви" г. Калуга, ул. Молодежная, д.6 131,15 4,80 ***
72 ООО "Жильё" Людиновский 391,3 4,83 ***
73 ООО УК "Рождествено" г. Калуга, ул. Полесская, 37 33,7 4,97 ***
74 ООО УК «Качество Жизни» Боровский; Балабаново 100,36 4,99 ***
75 ООО «Управляющая компания» г. Обнинск, ул. Любого, д.10 667,3 5,13 ***
76 МП «УЖКХ» г. Обнинск, ул. Любого, д.10 620,7 5,13 ***
77 ООО УК "СТАНДАРТ" ООО УК "СТАНДАРТ" 555,96 5,26 ***
78 МУП "Ермоловские тепловые сети" Боровский 25,8 5,29  
79 ООО УК "Дом плюс" г. Калуга, ул. Кибальчича, д.8 42,7 5,34 ***
80 ООО "Новый Дом- Жилетово" Дзержинский 54,6 5,38 ***
81 МУП «Благоустройство поселка Товарково»  Дзержинский 0,5 5,64  
82 ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги" Калуга 575,2 5,40 ***
83 ООО "УК Домстрой"  г. Калуга, ул. Суворова, д.124 66,39 5,52 ***
84 ООО "УО "ЧЕРЕМУШКИ" г. Калуга, ул. Болотникова, д.13 187,6 5,64 ***
85 ООО «Кировэнергосервис» Кировский 30 5,70 ***
86 ООО "Управдом" г. Обнинск, Киевское шоссе, д.57 73,6 5,77 ***
87 ООО "ЖРЭУ" ООО "ЖРЭУ" 364,7 5,81 ***
88 ООО "УЮТСЕРВИС" Медынский 57,6 5,83 ***
89 МУП Благоустройство Спас-Деменский 56,8 5,87 ***
90 ООО "УНИВЕРСАЛ" Бабынинский 41 6,19 ***
91 ООО "СпецРемСтрой" г. Калуга, ул. Ленина, д.53 98,1 6,39 ***
92 ООО УК "Синергия"  Малоярославецкий 105,4 6,46 ***
93 МУП «МХАЦ «Ворсино» Боровский 45,6 6,65 ***
94 ООО "ЖРЭУ №6" ООО "ЖРЭУ №6" 395,7 6,67 ***
95 ООО «УК ЖИЛИЩЕ» Дзержинский 108,8 6,76 ***
96 ООО «УК РЭУ-1» Боровский 81,6 6,77 ***
97 ООО УК "Эдем" с 01.07.2019г. г. Калуга, ул.Болдина, д.69/6 84,9 6,89  
98 ООО УК "Центр" Малоярославецкий 106,9 6,91 ***
99 ООО УК «Строй-Белан» Боровский 139,3 6,94 ***
100 ООО УК "ЖРСУ" г. Калуга, ул. Постовалова, д.7 172,94 7,14 **
101 ООО «УК РЭУ Кривское» Боровский 20 7,20 **
102 ООО УК "Калужский край"  с 01.02.2019г. г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 130,7 7,52  
103 ООО "УК "Заводская" г. Калуга, ул. Хрустальная, д.44, кор.5 61,8 7,62 **
104 ООО "ЖЭК УЮТ" ( с 01.12.2019г) Малоярославецкий 64,8 7,63  
105 ООО "Регион Уют" г. Калуга, ул. Спартака, д.11 64,1 7,68 **
106 РЕГИОН-Л Людиновский 157,94 7,83 **
107 ООО УК Стимул  Малоярославецкий 46,91 7,73 **
108 ООО "Коммунальный сервис" Кировский 88,3 7,80 **
109 ООО УК "Партнер" г. Калуга, ул. Попова, д.2 137,4 8,09 **
110 ООО "ЖРЭУ №11" г. Калуга, ул. Карачевская, д.5 242,8 8,18 **
111 ООО "Жилищник" Жуковский 324,2 8,34 **
112 ООО "Техно-Р" ООО "Техно-Р" 415,4 8,52 **
113 ЗАО «БЫТ-СЕРВИС» г. Обнинск, ул. Гагарина, д.45 273,5 8,56 **
114 ООО "ЖРЭУ №14" г. Калуга, ул. Энгельса, д.21 243,3 8,83 **
115 ООО «МПКХ п. Товарково» Дзержинский 268,7 9,06 **
116  ООО Апрель  г. Калуга, ул. Шахтерская, д.13а 16,2 9,17 **
117 ООО УК «Город Сосенский» Козельский 304,61 9,19 **
118 ООО «УК Обнинск»  г. Обнинск, ул. Гагарина, д.12 184,6 9,54 **
119 ООО "ИНЖЕНЕР ЖИЛСЕРВИС" г.Калуга, пер.Кирова, д.7  15,05 9,64  
120 ООО "УК "УЮТ" г. Обнинск, просп.Ленина, д.103 102,2 9,75 **
121 ООО «УК Ермак» Боровский 62,05 9,95 **
122 ООО "Строй - Белан" Боровский 26,66 9,98 **
123 ООО "УК "Забота плюс" г. Калуга, ул. Либкнехта, д.18 161,1 10,06 *
124 ООО УК «МКД» г. Обнинск, ул. Победы, д.19 157,4 10,13 *
125 ИП "Ан А.В." г. Калуга, ул. Петра Семенова, д.6 12,7 10,33 *
126 ООО "Содружество"  г. Калуга, ул. Маяковского, д.45а 93,7 10,51  
127 ООО "Развитие Региона" г. Калуга, ул. Тульская, д.20 89,03 10,62 *
128 ООО "ЖЭУ" Бабынинский 52,8 11,22 *
129 ООО "ЖРЭУ №19" г. Калуга, ул. Поселковая, д.9 75,3 11,99 *
130 ООО "ГРАДЪ" г. Обнинск, ул. Гагарина, д.45 17,1 12,06  
131 ООО "ЖРЭУ №21" г. Калуга, ул. Бутома, д.11а 202,7 12,84 *
132 ООО "УЮТ" Малоярославецкий 30,2 12,93 *
133 МУП "УО" СП "Поселок Ферзиково" Ферзиковский 34,4 13,17 *
134 ООО УК "Наш район"  г. Калуга, ул. Амелина, д.27 34 13,29 *
135 "МУП МУК" Жуковский 115,9 13,45 *
136 ООО "Лада" Думиничский 22 13,58 *
137 ООО УК "ЖЭК 12/1" Жуковский 18,8 13,64 *
138 ООО "Малоярославецстройзаказчик" Малоярославецкий 96,3 13,74 *
139 ООО "Уютный дом"  г. Калуга, пер. Воскресенский, д.28 119,4 14,78 *
140 ООО «УК СЕЗ» Боровский 210,4 15,24  
141 ООО "Спектр" Кировский 55,9 15,39  
142 ООО "ПРОМА ПЛЮС"  Бабынинский 29,07 16,76  
143 МУП "УЭиЖКХ" Малоярославецкий 114,48 16,85  
144 ООО "УК ГУП Калуги" ООО "УК ГУП Калуги" 526,75 17,67  
145 ООО "УК ДОМ" Юхновский 5,85 18,08  
146 МП "СЕЗ" МР "Ферзиковский район" Ферзиковский 50,08 19,92  
147 ООО УК "Магистраль" г. Калуга, ул.Жукова, д.13 47,2 19,95  
148 МУП "Тарусажилдорстрой-Заказчик" Таруский 83,5 22,10  
149 ООО УК «Чип» г. Обнинск, ул. Курчатова,д.62 186,4 29,66  
150 ООО "ТД "Асса-Калуга"   г. Калуга, ул. Спартака, д.3 16,4 31,49  
151 ООО "ВЕГА" г. Калуга, ул. Секиотовская, д.37а, помещение 2 79,3 32,79  
152 ООО "УК С. Перемышль" Перемышльский 122,5 37,45  
153 МУП «Недетовское ЖКХ» Дзержинский 7,07 40,89  
154 ООО "УК МЖД г. Калуги" г. Калуга, ул. Первомайская, д.6, стр.2 266 45,06  
155 ООО "ЖРЭУ №4" г. Калуга, ул. Пушкина, д.10/75 142,9 46,26  
156 ООО  «УК «Микрорайон Гагарин» Боровский 26,8 47,31  
157 ООО "ПИК-Комфорт" Москва 503,65 49,06  
158 ООО "УК "Ваш Уют" г. Калуга, ул. Дзержинского, д.81а 138,4 66,12  
159 МУП ЖКХ МР "Мосальский район" Мосальский 3,97 74,64  
160 ООО НПП "Союз" г. Калуга, пер. Старичков, д.12 114,2 79,92  
161 МБУ "СЖО" ( управляет с 01.06.2019) МБУ СЖО ( управляет с 01.06.2019) 492,7 84,89  
162 ООО «Жилищно-коммунальное управление» г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.22 279,1 86,55  
163 ООО УК "Гарант" Малоярославецкий 36,7 88,78  
164 ООО "УК МЖД "Калугатеплосеть" г. Калуги" г. Калуга, ул. Фомушина, д.8 130,5 92,18  
165 ООО "УК Козельского района" Козельский 202,4 96,25  
166 ООО "УО "КАБИЦИНО" Боровский 15,34 131,23  
167 ООО "Стройсистема" г. Калуга, ул.Хрустальная, д.33 8,4 238,41  
168 ООО «Управлящая компания Новый Дом» Боровский 3,15 459,75  
169 ООО "ЖРЭУ №8" г. Калуга, ул. Ольговская, д.17 1,26 830,32  
170 ООО "Льва-Толстовское" Дзержинский 0,3 1201,80  
171 Индивидуальный предприниматель Тонтич Наталья Михайловна Боровский 6,9    
172 ООО "Жилкомфорт" Боровский 10,8    
173 ООО "Фортуна" Калуга 8,1    
174 МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район Думиничский      
175 ООО "УК Форпост" г.Обнинск, ул. Курчатова 19А      
176 ООО " УК Парковый центр" г.Обнинск, пр-т Ленина, 191      
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.02.2021 10:17 7 2263
Тэги: жкх коммуналка ук рейтинг недвижимость
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