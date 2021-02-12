В Калужской области опубликован итоговый рейтинг управляющих компаний за 2020 год

В пятницу, 12 февраля, Государственная жилищная инспекция Калужской области опубликовала итоговый рейтинг управляющих компаний нашего региона за 2020 год. Его утвердили накануне на заседании общественного совета при ГЖИ.

В список вошли 176 управляющих организаций, 70 из них - из Калуги.

Чем меньше итоговый балл у УК, тем выше ее место.

Если УК работает менее трех лет, то звезды ей не присваивались, информация дана для ознакомления, пояснили в ГЖИ.

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