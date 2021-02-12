€ 80.12 0.42
В Калужской области опубликован итоговый рейтинг управляющих компаний за 2020 год
В пятницу, 12 февраля, Государственная жилищная инспекция Калужской области опубликовала итоговый рейтинг управляющих компаний нашего региона за 2020 год. Его утвердили накануне на заседании общественного совета при ГЖИ.
В список вошли 176 управляющих организаций, 70 из них - из Калуги.
Чем меньше итоговый балл у УК, тем выше ее место.
Если УК работает менее трех лет, то звезды ей не присваивались, информация дана для ознакомления, пояснили в ГЖИ.
Для прокручивания таблицы с комьютера используйте ползунок вверху (прилипает к верху экрана во время вертикального пролистывания). При просмотре с телефона таблица листается горизонтальным слэшем.
|Позиция
|Наименование управляющей организации
|Район или город
|Площадь обслуживания (тыс.кв.м.)
|Балл
|Количество присвоенных звезд
|1
|ООО "Рост"
|Дзержинский
|45,62
|0
|2
|ООО "УК "Силикатный"
|г. Калуга, ул. Белокирпичная, д.20
|63,2
|0,90
|****
|3
|ООО "УК МЖД Маяк"
|Людиновский
|15,23
|0,95
|4
|УМП "Общий Дом" ГП "Город Кременки"
|Жуковский
|6,25
|1,90
|****
|5
|ООО "УК УЖКХ"
|г. Обнинск, ул. Любого, д.10
|226,2
|0,95
|****
|6
|ООО «Вертикаль-Сервис»
|Кировский
|125,34
|1,52
|****
|7
|ООО "Региональная УК"
|г. Обнинск, Самсоновский проезд, д.10
|248,11
|1,61
|****
|8
|МУП "ТКП"
|Таруский
|95,05
|1,90
|****
|9
|ООО "УК Эстейт" управляют с 01.05.2019г.
|г.Обнинск, пр-т Ленина, д.13/1
|6,24
|1,90
|10
|МУП "ЖилСервис"
|Жуковский
|82
|2,00
|****
|11
|ООО «ЭкоСервис МКД»
|г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д.15
|6,85
|2,00
|****
|12
|ООО "Комфорт сервис"
|Жуковский
|3,3
|2,00
|****
|13
|ООО УК "Наш город"
|г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 4, помещение 4
|10,09
|2,00
|14
|ООО "Репинка"
|г. Обнинск, ул. Шацкого, д.1
|22,18
|2,00
|15
|ООО "УК "Добротный дом"
|г. Калуга, ул. Тульская, д.21а
|13,1
|2,00
|****
|16
|ООО УК "Центр плюс"
|г. Калуга, ул. Кирова, д.23
|11,5
|2,00
|****
|17
|ООО "УК-Монолит"
|г. Калуга, ул. Энгельса, д.145
|101,9
|2,00
|****
|18
|ООО УК "ЛЕСНАЯ ДЕРЕВНЯ"
|Малоярославецкий
|8,8
|2,00
|****
|19
|ООО "УК "Солнечная долина"
|г. Обнинск, ул. Ленина, д.139
|178,7
|2,00
|****
|20
|ООО «Звездный»
|г. Обнинск, ул. Звездная, д.10
|60
|2,00
|****
|21
|ООО "УК "Авиатор"
|Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.10, пом. 117
|95,03
|2,00
|22
|ООО "УК "Правград"
|г. Калуга, ул. Попова, д.10, кор.2
|149,91
|2,00
|****
|23
|ООО УК "Возрождение"
|Жуковский
|63
|2,33
|****
|24
|ООО "Берег" ( Управление и эксплуатация)
|г. Калуга, ул.65 лет Победы, 41корп.1
|42,8
|2,34
|****
|25
|ООО УК "Новый город"
|г. Калуга, ул. Московская, д.298
|130,6
|2,53
|****
|26
|ООО УК "Радужная"
|г. Калуга, ул. Кибальчича, д.30
|78,04
|2,56
|27
|ООО «Домоуправление п.Пятовский»
|Дзержинский
|52,54
|2,61
|****
|28
|МУП "Хвастовичское КХ"
|Хвастовичский
|20,9
|2,70
|****
|29
|ООО "САНТЕХНИКА И РЕМОНТ"
|Кировский
|25,64
|2,70
|****
|30
|МУП "Ульяновский рынок"
|Ульяноский
|9,2
|2,70
|****
|31
|ООО "Мой Дом"
|г. Калуга, ул. Тарутинская, д.231
|140,9
|2,84
|****
|32
|ООО "ОКА-сервис"
|Таруский
|14,2
|2,85
|****
|33
|ООО УК «Комфорт»
|Козельский
|9,45
|2,85
|****
|34
|ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"
|Малоярославецкий
|18,3
|3,00
|35
|ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»
|Боровский
|31,9
|3,00
|****
|36
|ООО «УК ГОРОД КОНДРОВО»
|Дзержинский
|6,5
|3,00
|****
|37
|ООО УК "Владимир Стойчев"
|Жуковский
|2,04
|3,00
|****
|38
|ООО "Молодежный"
|Жуковский
|5,8
|3,00
|39
|ООО УК "Гермес"
|Малоярославецкий
|0,64
|3,00
|40
|УМКБП МО "Поселок Мятлево"
|Износковский
|6,3
|3,00
|****
|41
|ООО УК «В одном дворе»
|Боровский
|6,15
|3,00
|42
|ООО "Инфраструктура"
|Боровский, Обнинск
|117,74
|3,00
|****
|43
|ООО УК "Маклино-Т"
|Малоярославецкий
|34,8
|3,00
|****
|44
|ООО "Наш дом"
|Боровский
|51,4
|3,00
|****
|45
|ООО "УК МКД п. Воротынск"
|Бабынинский
|1,5
|3,00
|46
|ООО "Барт"
|г. Калуга, ул. Фомушина, д.29, пом.276
|71,6
|3,00
|47
|ООО "РСУ №1"
|г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.78, офис 306
|6,65
|3,00
|48
|ООО "Квадратный метр"
|г. Калуга, ул. Тарутинская, д.13Б
|24,45
|3,00
|49
|ООО "Полесское"
|г. Калуга, ул. Полесская, д.47, пом.68
|10,1
|3,00
|50
|ООО "Лидер Сервис" ( с 01.08.2019г)
|г. Калуга, ул.Высокая, 2а
|16,6
|3,00
|51
|ООО "УК "Новые Черемушки"
|г. Калуга, ул. Хрустальная, д.1Б
|34,95
|3,00
|52
|ООО "УК Горизонт"
|г. Калуга, ул. Рылеева, д. 38, офис 506
|2,9
|3,00
|53
|ООО "РОСЬ"
|г. Калуга, ул. Беляева, д.33
|22
|3,00
|****
|54
|ООО «УК «Наше Турынино»
|г. Калуга, ул. Набережная, д.25
|39,01
|3,00
|****
|55
|ООО "Альянс"
|Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Товарково, мкр-н Молодежный, д.7, кв.3
|2,4
|3,00
|56
|ООО "УК 40"
|Дзержинский
|2,6
|3,00
|57
|ООО "Калуга-Строй" с 01.07.2019г.
|г. Калуга, ул.Академическая, д.4
|104,1
|3,00
|58
|ООО «Домовой»
|Думиничский
|58,7
|3,33
|***
|59
|ООО «УК РЭУ»
|Боровский
|170,5
|3,33
|***
|60
|ООО "Лагуна"
|г. Калуга, ул. Турынинская, 8
|194
|3,58
|***
|61
|ООО "УК Жуков"
|Жуковский
|148,7
|3,62
|62
|ООО "ЖРЭУ №17"
|г. Калуга, ул. Вишневского, д.23а
|193,1
|3,66
|***
|63
|ООО «МПКХ»
|Козельский
|95,2
|3,69
|***
|64
|ООО "СЖКХ"
|Сухиничский
|227,3
|3,78
|***
|65
|ООО УК "Губерния" с 01.02.2019г.
|г. Калуга, ул. Суворова, д.71А
|86,73
|3,88
|66
|ООО "УК п.Бабынино"
|Бабынинский
|62,5
|4,79
|***
|67
|ООО "ЭРСУ12"
|г. Калуга, ул.Тепличная, д.1
|156,1
|4,20
|***
|68
|ООО "ЖРЭУ №16"
|ООО "ЖРЭУ №16"
|292,4
|4,26
|***
|69
|ООО "Домоуправление-Монолит"
|г. Калуга, ул. Энгельса, д.145
|71,75
|4,83
|***
|70
|ООО "УК "Наш Тайфун"
|ООО "УК "Наш Тайфун"
|362,1
|4,79
|***
|71
|ООО "ЖилСерви"
|г. Калуга, ул. Молодежная, д.6
|131,15
|4,80
|***
|72
|ООО "Жильё"
|Людиновский
|391,3
|4,83
|***
|73
|ООО УК "Рождествено"
|г. Калуга, ул. Полесская, 37
|33,7
|4,97
|***
|74
|ООО УК «Качество Жизни»
|Боровский; Балабаново
|100,36
|4,99
|***
|75
|ООО «Управляющая компания»
|г. Обнинск, ул. Любого, д.10
|667,3
|5,13
|***
|76
|МП «УЖКХ»
|г. Обнинск, ул. Любого, д.10
|620,7
|5,13
|***
|77
|ООО УК "СТАНДАРТ"
|ООО УК "СТАНДАРТ"
|555,96
|5,26
|***
|78
|МУП "Ермоловские тепловые сети"
|Боровский
|25,8
|5,29
|79
|ООО УК "Дом плюс"
|г. Калуга, ул. Кибальчича, д.8
|42,7
|5,34
|***
|80
|ООО "Новый Дом- Жилетово"
|Дзержинский
|54,6
|5,38
|***
|81
|МУП «Благоустройство поселка Товарково»
|Дзержинский
|0,5
|5,64
|82
|ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги"
|Калуга
|575,2
|5,40
|***
|83
|ООО "УК Домстрой"
|г. Калуга, ул. Суворова, д.124
|66,39
|5,52
|***
|84
|ООО "УО "ЧЕРЕМУШКИ"
|г. Калуга, ул. Болотникова, д.13
|187,6
|5,64
|***
|85
|ООО «Кировэнергосервис»
|Кировский
|30
|5,70
|***
|86
|ООО "Управдом"
|г. Обнинск, Киевское шоссе, д.57
|73,6
|5,77
|***
|87
|ООО "ЖРЭУ"
|ООО "ЖРЭУ"
|364,7
|5,81
|***
|88
|ООО "УЮТСЕРВИС"
|Медынский
|57,6
|5,83
|***
|89
|МУП Благоустройство
|Спас-Деменский
|56,8
|5,87
|***
|90
|ООО "УНИВЕРСАЛ"
|Бабынинский
|41
|6,19
|***
|91
|ООО "СпецРемСтрой"
|г. Калуга, ул. Ленина, д.53
|98,1
|6,39
|***
|92
|ООО УК "Синергия"
|Малоярославецкий
|105,4
|6,46
|***
|93
|МУП «МХАЦ «Ворсино»
|Боровский
|45,6
|6,65
|***
|94
|ООО "ЖРЭУ №6"
|ООО "ЖРЭУ №6"
|395,7
|6,67
|***
|95
|ООО «УК ЖИЛИЩЕ»
|Дзержинский
|108,8
|6,76
|***
|96
|ООО «УК РЭУ-1»
|Боровский
|81,6
|6,77
|***
|97
|ООО УК "Эдем" с 01.07.2019г.
|г. Калуга, ул.Болдина, д.69/6
|84,9
|6,89
|98
|ООО УК "Центр"
|Малоярославецкий
|106,9
|6,91
|***
|99
|ООО УК «Строй-Белан»
|Боровский
|139,3
|6,94
|***
|100
|ООО УК "ЖРСУ"
|г. Калуга, ул. Постовалова, д.7
|172,94
|7,14
|**
|101
|ООО «УК РЭУ Кривское»
|Боровский
|20
|7,20
|**
|102
|ООО УК "Калужский край" с 01.02.2019г.
|г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75
|130,7
|7,52
|103
|ООО "УК "Заводская"
|г. Калуга, ул. Хрустальная, д.44, кор.5
|61,8
|7,62
|**
|104
|ООО "ЖЭК УЮТ" ( с 01.12.2019г)
|Малоярославецкий
|64,8
|7,63
|105
|ООО "Регион Уют"
|г. Калуга, ул. Спартака, д.11
|64,1
|7,68
|**
|106
|РЕГИОН-Л
|Людиновский
|157,94
|7,83
|**
|107
|ООО УК Стимул
|Малоярославецкий
|46,91
|7,73
|**
|108
|ООО "Коммунальный сервис"
|Кировский
|88,3
|7,80
|**
|109
|ООО УК "Партнер"
|г. Калуга, ул. Попова, д.2
|137,4
|8,09
|**
|110
|ООО "ЖРЭУ №11"
|г. Калуга, ул. Карачевская, д.5
|242,8
|8,18
|**
|111
|ООО "Жилищник"
|Жуковский
|324,2
|8,34
|**
|112
|ООО "Техно-Р"
|ООО "Техно-Р"
|415,4
|8,52
|**
|113
|ЗАО «БЫТ-СЕРВИС»
|г. Обнинск, ул. Гагарина, д.45
|273,5
|8,56
|**
|114
|ООО "ЖРЭУ №14"
|г. Калуга, ул. Энгельса, д.21
|243,3
|8,83
|**
|115
|ООО «МПКХ п. Товарково»
|Дзержинский
|268,7
|9,06
|**
|116
|ООО Апрель
|г. Калуга, ул. Шахтерская, д.13а
|16,2
|9,17
|**
|117
|ООО УК «Город Сосенский»
|Козельский
|304,61
|9,19
|**
|118
|ООО «УК Обнинск»
|г. Обнинск, ул. Гагарина, д.12
|184,6
|9,54
|**
|119
|ООО "ИНЖЕНЕР ЖИЛСЕРВИС"
|г.Калуга, пер.Кирова, д.7
|15,05
|9,64
|120
|ООО "УК "УЮТ"
|г. Обнинск, просп.Ленина, д.103
|102,2
|9,75
|**
|121
|ООО «УК Ермак»
|Боровский
|62,05
|9,95
|**
|122
|ООО "Строй - Белан"
|Боровский
|26,66
|9,98
|**
|123
|ООО "УК "Забота плюс"
|г. Калуга, ул. Либкнехта, д.18
|161,1
|10,06
|*
|124
|ООО УК «МКД»
|г. Обнинск, ул. Победы, д.19
|157,4
|10,13
|*
|125
|ИП "Ан А.В."
|г. Калуга, ул. Петра Семенова, д.6
|12,7
|10,33
|*
|126
|ООО "Содружество"
|г. Калуга, ул. Маяковского, д.45а
|93,7
|10,51
|127
|ООО "Развитие Региона"
|г. Калуга, ул. Тульская, д.20
|89,03
|10,62
|*
|128
|ООО "ЖЭУ"
|Бабынинский
|52,8
|11,22
|*
|129
|ООО "ЖРЭУ №19"
|г. Калуга, ул. Поселковая, д.9
|75,3
|11,99
|*
|130
|ООО "ГРАДЪ"
|г. Обнинск, ул. Гагарина, д.45
|17,1
|12,06
|131
|ООО "ЖРЭУ №21"
|г. Калуга, ул. Бутома, д.11а
|202,7
|12,84
|*
|132
|ООО "УЮТ"
|Малоярославецкий
|30,2
|12,93
|*
|133
|МУП "УО" СП "Поселок Ферзиково"
|Ферзиковский
|34,4
|13,17
|*
|134
|ООО УК "Наш район"
|г. Калуга, ул. Амелина, д.27
|34
|13,29
|*
|135
|"МУП МУК"
|Жуковский
|115,9
|13,45
|*
|136
|ООО "Лада"
|Думиничский
|22
|13,58
|*
|137
|ООО УК "ЖЭК 12/1"
|Жуковский
|18,8
|13,64
|*
|138
|ООО "Малоярославецстройзаказчик"
|Малоярославецкий
|96,3
|13,74
|*
|139
|ООО "Уютный дом"
|г. Калуга, пер. Воскресенский, д.28
|119,4
|14,78
|*
|140
|ООО «УК СЕЗ»
|Боровский
|210,4
|15,24
|141
|ООО "Спектр"
|Кировский
|55,9
|15,39
|142
|ООО "ПРОМА ПЛЮС"
|Бабынинский
|29,07
|16,76
|143
|МУП "УЭиЖКХ"
|Малоярославецкий
|114,48
|16,85
|144
|ООО "УК ГУП Калуги"
|ООО "УК ГУП Калуги"
|526,75
|17,67
|145
|ООО "УК ДОМ"
|Юхновский
|5,85
|18,08
|146
|МП "СЕЗ" МР "Ферзиковский район"
|Ферзиковский
|50,08
|19,92
|147
|ООО УК "Магистраль"
|г. Калуга, ул.Жукова, д.13
|47,2
|19,95
|148
|МУП "Тарусажилдорстрой-Заказчик"
|Таруский
|83,5
|22,10
|149
|ООО УК «Чип»
|г. Обнинск, ул. Курчатова,д.62
|186,4
|29,66
|150
|ООО "ТД "Асса-Калуга"
|г. Калуга, ул. Спартака, д.3
|16,4
|31,49
|151
|ООО "ВЕГА"
|г. Калуга, ул. Секиотовская, д.37а, помещение 2
|79,3
|32,79
|152
|ООО "УК С. Перемышль"
|Перемышльский
|122,5
|37,45
|153
|МУП «Недетовское ЖКХ»
|Дзержинский
|7,07
|40,89
|154
|ООО "УК МЖД г. Калуги"
|г. Калуга, ул. Первомайская, д.6, стр.2
|266
|45,06
|155
|ООО "ЖРЭУ №4"
|г. Калуга, ул. Пушкина, д.10/75
|142,9
|46,26
|156
|ООО «УК «Микрорайон Гагарин»
|Боровский
|26,8
|47,31
|157
|ООО "ПИК-Комфорт"
|Москва
|503,65
|49,06
|158
|ООО "УК "Ваш Уют"
|г. Калуга, ул. Дзержинского, д.81а
|138,4
|66,12
|159
|МУП ЖКХ МР "Мосальский район"
|Мосальский
|3,97
|74,64
|160
|ООО НПП "Союз"
|г. Калуга, пер. Старичков, д.12
|114,2
|79,92
|161
|МБУ "СЖО" ( управляет с 01.06.2019)
|МБУ СЖО ( управляет с 01.06.2019)
|492,7
|84,89
|162
|ООО «Жилищно-коммунальное управление»
|г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.22
|279,1
|86,55
|163
|ООО УК "Гарант"
|Малоярославецкий
|36,7
|88,78
|164
|ООО "УК МЖД "Калугатеплосеть" г. Калуги"
|г. Калуга, ул. Фомушина, д.8
|130,5
|92,18
|165
|ООО "УК Козельского района"
|Козельский
|202,4
|96,25
|166
|ООО "УО "КАБИЦИНО"
|Боровский
|15,34
|131,23
|167
|ООО "Стройсистема"
|г. Калуга, ул.Хрустальная, д.33
|8,4
|238,41
|168
|ООО «Управлящая компания Новый Дом»
|Боровский
|3,15
|459,75
|169
|ООО "ЖРЭУ №8"
|г. Калуга, ул. Ольговская, д.17
|1,26
|830,32
|170
|ООО "Льва-Толстовское"
|Дзержинский
|0,3
|1201,80
|171
|Индивидуальный предприниматель Тонтич Наталья Михайловна
|Боровский
|6,9
|172
|ООО "Жилкомфорт"
|Боровский
|10,8
|173
|ООО "Фортуна"
|Калуга
|8,1
|174
|МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район
|Думиничский
|175
|ООО "УК Форпост"
|г.Обнинск, ул. Курчатова 19А
|176
|ООО " УК Парковый центр"
|г.Обнинск, пр-т Ленина, 191
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