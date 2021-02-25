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На четырех улицах Калуги отключат электричество 26 февраля
В пятницу, 26 февраля, в Калуге запланировано отключение электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа со ссылкой на Калугаэнерго.
Отключение электричества в Калуге 26 февраля 2021 года с 8:30 до 17:00:
- ул. Горького 35/12, 37, 39, 44, 46, 46а;
- 1-й пер. Энгельса 1, 3, 3а, 7.
Отключение электричества в Калуге 26 февраля 2021 года с 9:00 до 12:00:
- ул. Островского 15-63, 28-74;
- ул. Белинского, 65.
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