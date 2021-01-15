В Калужской области вновь начали начислять пени за неоплату коммуналку
В пятницу, 15 января, министерство строительства и ЖКХ Калужской области напомнило об изменениях по оплате услуг ЖКХ, которые вступили в силу с начала 2021 года.
- С начала года отменен мораторий на штрафы и пени по неоплате коммуналки, все старые правила вновь вступают в действие, - пояснили в министерстве. - Теперь снова будут начисляться неустойки, пени и штрафы за неоплаченные коммунальные услуги.
Напомним, что до 1 января этого года из-за ситуации с коронавирусом в России действовал мораторий на взыскание штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Его установило федеральное правительство в апреле 2020 года.
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