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Городская управа Калуги назвала худшие управляющие компании по уборке снега 14 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2021 17:14 6 2093
Городская управа Калуги назвала худшие управляющие компании по уборке снега 14 января

14 января Калугу засыпало снегом, за ночь покров достиг 34 сантиметров. И если улицы и тротуары довольно быстро начали чистить, то во многих дворах пешеходы и автомобилисты остались один на один с последствиями стихии.

- После ночного снегопада специалисты управления по работе с населением на территориях 14 января проверили, как убирается снег во дворах, - рассказали в городской управе. - Они, напомним, входят в зону ответственности управляющих компаний. Было обследовано более 800 дворовых территорий. К сожалению очень немногие управляющие компании начали уборку придомовых территорий с раннего утра. В лучшем случае дворники успели прочистить входные группы в подъездах и подходы к ним. Уборкой на момент проведения проверки занимались лишь 16 управляющих компаний из 74. Самую низкую оценку проверяющие выставили МБУ «СЖО», ООО «МЖД Московского округа», ООО «Вега» и ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть».

В городской управе напомнили, что в перечень работ по содержанию придомовой территории зимой входят:

  • очистка наружных площадок у подъездов,
  • подметание свежевыпавшего снега толщиной до двух сантиметров (один раз в сутки),
  • сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше двух сантиметров (через три часа во время снегопада),
  • подметание территории в те дни, когда нет снегопада (раз в трое суток),
  • сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов (три раза в сутки),
  • очистка территорий от наледи и льда (раз в трое суток во время гололеда),
  • обработка ее песком или смесью песка с хлоридами (раз в сутки во время гололеда).

Кроме того, управляющие компании должны очищать кровли от наледи и сосулек.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2021 17:14 6 2093
Тэги: коммуналка жкх погода ук снег
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