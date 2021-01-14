В Калуге за ночь высота снежного покрова увеличилась до 34 сантиметров

Как мы уже рассказывали, в ночь на 14 января на Калугу обрушился сильный снегопад. Высота снежного покрова к утру четверга увеличилась в Калуге до 34 сантиметров, сообщает городская управа.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, к авариям на сетях снегопад не привел.

- Жалоб на качество уборки в первой половине дня 14 января поступило только две, - подчеркнули в горуправе. - Сейчас снег на дорогах и тротуарах убирают 98 единиц техники и 150 дорожных рабочих. Ликвидацией последствий ночного снегопада в калужских дворах 14 января занимаются 712 дворников, механизированной уборкой - 51 трактор.

Уборка снега на улице Королева в Калуге 14 января 2021 года.