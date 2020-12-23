В домах на четырех улицах Калуги отключат электричество 24 декабря

В четверг, 24 декабря, в Калуге отключат электричество на четырех улицах, сообщает министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Отключения связаны с проведением работ по реконструкции, ремонту оборудования, установке интеллектуальных приборов учета, - подчеркнули в министерстве.

Отключение электричества в Калуге 24 декабря 2020 года с 9:00 до 17.00:

ул. Вишневского 24, 25, 27, 29, 31 бл.2, 33;

д. Анненки 22-64

ул. Московская, д.240, к1,

ул. Тельмана, д.11

Тем временем

Маршрут одного из автобусов поменяется в Калуге. Подробности.