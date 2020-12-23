В домах на четырех улицах Калуги отключат электричество 24 декабря
В четверг, 24 декабря, в Калуге отключат электричество на четырех улицах, сообщает министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Отключения связаны с проведением работ по реконструкции, ремонту оборудования, установке интеллектуальных приборов учета, - подчеркнули в министерстве.
Отключение электричества в Калуге 24 декабря 2020 года с 9:00 до 17.00:
- ул. Вишневского 24, 25, 27, 29, 31 бл.2, 33;
- д. Анненки 22-64
- ул. Московская, д.240, к1,
- ул. Тельмана, д.11
Тем временем
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